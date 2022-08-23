大陸女星劉濤以《還珠格格-天上人間》飾演「慕沙公主」和《天龍八部》的阿朱打開知名度，近年接連交出《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》、《大宋宮詞》等作品，事業成績亮眼，同時還是保養有術的美魔女，愛運動的她俏麗地把上衣捲起、露出小蠻腰自拍，背後鏡子更真實反射出44歲劉濤的真實狀態。

照片中，劉濤身穿淡粉色上衣、黑色運動褲到健身房運動，並俏麗地把上衣捲起、露出小蠻腰，劉濤一舉手就讓纖腰、翹臀和一雙長腿全現形，而在劉濤分享的自拍照中，她隨興地綁高馬尾、戴髮帶入鏡，大方露出整張臉，背後鏡子更真實反射出真實狀態，不只腰線明顯，零贅肉身材相當吸睛，44歲劉濤絕佳體態超不科學。

44歲劉濤絕佳體態超不科學。（圖／取材自微博）

許久沒健身的劉濤，對自己的身材得意說：「太久沒練，感覺還可以的樣子」，網友更是直誇：「劉濤這狀態很可以，腰好細」、「這腰和背絕了」、「這身材真是沒得說」、「拍戲不忘健身好自律」。

劉濤身為美魔女代表，擁有一張凍齡顏值和前凸後翹的S身材，保養有術的她，常讓外界驚艷，但也因人紅是非多，劉濤曾被網友留言：「她每次都是臉和外形看著都不胖，但手臂很粗，看她節目就疑惑她到底是胖還是瘦」，對此，劉濤則展現高EQ強調，健康第一，「胖瘦都不是重點」。