台南割喉殺警案，不僅震撼社會，也再度撕裂過去曾有相同遭遇的受害警眷，17年前新北汐止橫科派出所員警洪重男，在汐止農會被歹徒持刀殺害，凶嫌王柏英至今仍在牢內等待槍決。（吳建輝攝）

洪重男老母親說，昨天聽到政府官員喊說抓到就要馬上判死，但17年過去了，殺害兒子的兇手仍未執行死刑。（吳建輝攝）

洪父氣憤的說，蔡英文拿掉死刑公平嗎，對這個政府已經失去信心，且拿槍的警察竟然打輸拿刀的壞人，確實有點誇張。（吳建輝攝）

台南割喉殺警案，不僅震撼社會，也再度撕裂過去曾有相同遭遇的受害警眷，17年前新北汐止橫科派出所員警洪重男，在汐止農會被歹徒持刀殺害，凶嫌王柏英至今仍在牢內等待槍決，台南案消息傳到洪重男彰化二林老家，洪父洪母今現身受訪，老淚縱橫說對這個政府已經失去信心，不太敢看新聞，兒子被殺還要繳稅養他，天理何在。

2005年4月10日下午1點多，當時的台北縣汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞，在汐止農會白雲辦事處後門的巡邏箱簽到，當時洪重男下車正拿起巡邏箱的簽單時，突然遭2名歹徒從後方襲擊，洪重男身上一共被刺15刀，數刀從胸口刺穿背部，救護車抵達前失去生命跡象，送醫不治。

當時2歹徒在眾目睽睽之下殺害洪重男，張大皞則是身中3刀，術後沒有生命危險，出院從警;至於兇嫌王柏忠、王柏英兄弟當時檢方高層要求速審速結，從重量刑給社會交代，前後花不到2週就依殺人罪起訴，最終弟弟王柏英遭判死刑，哥哥王柏忠處無期徒刑，皆褫奪公權終身，不過王柏英至今仍在牢內，尚未執行槍決。

而消息傳回洪重男彰化二林老家，洪重男老母親說，昨天聽到政府官員喊說抓到就要馬上判死，但17年過去了，殺害兒子的兇手仍未執行死刑，沒有執行不打緊，還要拿稅金養這些人，昨天洪重男姊姊看到新聞也忍不住淚崩，大家真的都很難過。

洪父氣憤的說，蔡英文拿掉死刑公平嗎，對這個政府已經失去信心，且拿槍的警察竟然打輸拿刀的壞人，確實有點誇張，警察不敢用槍，怕東怕西，每每看到又有警察因公殉職，就不太敢看手機新聞，因為會傷到自己，沒有一天不思念兒子。

洪父強調，壞人想開槍就開槍，但我們的警察會再三考慮，開了報告寫不完，當時兒子的事情也是鬧得沸沸揚揚，但時間過了有誰記得，已經不敢期盼我們政府有什麼作為了，靠自己比較實在。