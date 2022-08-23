根據金融聯合徵信中心最新統計，在房地合一上路後，高雄房屋貸款成數，從6年前的平均72.43％，增加到77.07％，購屋面積則小增3坪，其中，在貸款成數上，大樹、苓雅、橋頭，以及鹽埕等4個行政區的增幅，超過一成，在購買面積上，美濃、茄萣、鳥松、路竹、鼓山等區，購買面積明顯增加。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨23日表示，高雄受惠台積電等建設話題，也讓銀行充滿信心，如果再加上建案位於推案熱區，透過建商集體貸款，相對比較容易，也是成數較好的因素。

不過，徐佳馨指出，林園、阿蓮與湖內等區，在建設話題雙缺下，貸款成數不增反減，顯見最終還是決定在區域發展。

住商不動產高屏澎區協理林棋博認為，在成數上，房地合一上路迄今，也是高雄話題發燒的主升段，許多外地買盤轉進之外，高雄房市能見度也大幅提高，從成數暴增的區域可以發現，除與重大建設話題有關，自用剛需更是成為銀行心頭好的重要關鍵。他表示，在購買面積上，各有消長，值得注意的是路竹、鼓山、美濃、茄萣等地面積大增，推估為需要較大使用面積的買家，從市中心移轉至市郊所致，另外，購買坪數放大區域較多，也顯見蛋白區有透天需求，蛋黃區內購買電梯大樓，為增加實際使用面積，得需要較大坪數可能也是面積增加的原因。

不過， 由於聯徵中心資料仍在第一季，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近期銀行在放款態度上，已經大不相同，特別是對於新重劃區，往往更為保守，她建議，想要購屋的民眾，在下手前，應該多比較銀行，並且詢問貸款成數，避免屆時貸款成數不足，還得賠上定金。