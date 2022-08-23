國內汽車租賃龍頭和運租車，與中古車聯盟品牌龍頭HOT大聯盟，共同贊助衛武營國家藝術文化中心，提供「劇場藝術體驗教育計畫—帶上劇本進校園」為期兩年的移動資源，搭建前進偏鄉的橋樑，成為此項公益的推手，讓偏鄉校園的學生有機會感受有趣的讀劇魅力與肢體表演，拓展對世界的想像與視野。

為協助衛武營能擴大此項劇場藝術教育計畫的服務範圍，不再因交通問題而侷限於高雄市區學校，和運租車與HOT大聯盟透過整合豐富的用車資源，提供指導業師進校授課時更具彈性且便利的移動方案，讓藝術可以突破地域藩籬的限制，為國內藝文發展盡一份心力。

受到車用晶片短缺，新車交車速度慢的影響，不少有用車需求的消費者改轉買中古車，使得二手車市場需求激增。HOT大聯盟致力提供消費者安心可靠的中古車買賣服務與專業保養維修品質。目前擁有635家車商與保修廠，是第一個突破600家，同時也是全台最大的中古車商聯盟，8月起更跨足離島於金門開設首家中古車買賣實體店面，完善國內中古車銷售網絡的布建。

HOT大聯盟表示，會以嚴謹的車輛查驗與售後保固作為車主們最安心的後盾，並持續發展全方位的用車服務，以創造消費者在中古車交易過程中的優質體驗與滿意度。

和運租車長期以來秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，積極發揮企業影響力，投入環境保護與社會關懷等公益活動。本次偕同HOT大聯盟一起支持藝術人文推廣，透過集結更多資源延伸企業永續經營的範疇，具體展現和運租車追求卓越又富有溫度的企業文化。