美國前戰略司令部司令埃利斯今天表示，美國非常關切台灣以及印太地區備受威脅的和平穩定，以及全球所仰賴的半導體及其他供應鏈正遭遇越來越大的安全挑戰，此行重申美國人民對於深化台美合作的持續承諾。他也提醒，開放社會堅守的民主言論自由和法治，這些價值對台灣未來長遠安全至關重要不容小覷。

由埃利斯率領的胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」訪問團今天拜會蔡英文總統，埃利斯表示，胡佛研究所成員分別有多元的專長領域，包括台灣、中國、美國外交政策和國家安全的領域，對內外政策問題有不同的政治傾向和不同的看法，但是我們都對台灣的成就都深感欽佩。

他說，台灣是一個民主、開放的社會，更是世界上最有活力與創新的經濟體制之一，因此我們此行相當關切台灣以及印太地區備受威脅的和平穩定，也十分關切全球所仰賴的半導體及其他供應鏈正遭遇越來越大的安全挑戰。

埃利斯強調，比起以往，我們現在加倍的認為，美國和其他國家的個人及機構一定要表明支持台灣作為自治民主政體有其存在的權利，一定要與台灣活躍的民間企業合作，尤其是在高科技領域，並且一定要與台灣富有創造力和熱愛自由的人民保持密切聯繫和團結。

他感謝台灣政府確保他們在台灣訪問期間，有機會聽取跨黨派及各方觀點的意見，畢竟民主與專制之間的核心差異就在於民主擁抱多元主義，並且承認一個基本事實，那就是，沒有任何領導人或政黨能夠壟斷或假裝壟斷真相。

他說，台灣作為冷戰後，世界上最自由的民主政體之一，不是一蹴而就，也因此才會在美國和世界各地廣受敬佩，並獲得廣泛深厚的支持，此行的目的主要是為了傾聽和學習，但此行同時也是要重申美國人民對於深化台美合作的持續承諾。

埃利斯表示，根據台灣關係法，這項合作包括加強台灣的自我防衛能力，以及加強美國嚇阻和抵禦台海武力行為的能力，誠如蔡總統所提到，要達到有效的自我防衛，不只要有軍事能力，還必須展現明確的準備和意願，而且在眾多層面上要保持警惕，以應對恫嚇、假訊息和灰色地帶的攻勢。

他說，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，我們所提到的這些任務更加的迫在眉睫。我們必須從俄烏衝突當中吸取適當的教訓，了解如何有效嚇阻、瞭解威權統治者的政治野心和誤判情勢可能造成什麼樣的影響，並且了解如何運用並分配大量的小型、致命、有韌性的武器，以用來擊退強大的侵略者。

同時，他說，我們要探索並發揚台美互利互惠的合作領域，包括高科技、製造、公衛、教育、能源、氣候、貿易以及其他交流。人民與人民之間的合作要成功且長遠，就必須基於共同的價值，尤其是開放社會所堅守的民主言論自由和法治，這些價值對台灣未來長遠的安全至關重要不容小覷。

他期待聆聽和學習，也將善用此行所學的知識，來思考如何最好的佐輔美國去協助維護台海和平，以及台灣還有整個印太區域的自由與繁榮。

該代表團成員除埃利斯之外，還有胡佛所亞洲協會全球半導體貿易工作小組主持人戴雅門、美國前駐俄羅大使麥克福爾等共13人。