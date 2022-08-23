國民黨副主席夏立言出訪大陸引發關注，民進黨新北市長參選人林佳龍23日表示，新北市長是台灣份量最重的縣市首長，立場、態度與發言舉足輕重，但侯友宜對國民黨人士出訪大陸只說「值得商榷」，他認為侯友宜無從迴避，對於大是大非問題應該好好回答，他也會持續檢視侯友宜在重大事件的立場。

林佳龍今天參加「台派社團支持林佳龍參選新北市長大會」，他向在場台社團派領袖指出，他18歲就參與台灣民主運動，從戒嚴到解嚴，重大民主發中事件他或多或少都有參與，今年再次參選，他認為，選舉除選賢與能 ，更是推動民主發展很重要的動力。

林佳龍說，台灣目前民主時代，仍有很多派系、黑金與威權，希望透過選舉大掃除，把不好的地方掃掉，並讓種下的民主種子開花結果。

林佳龍說，每次台灣選舉全世界都在看，中共文攻武嚇過程中，國民黨夏立言跟國台辦主任劉結一見面會談，但是侯友宜被問到這個問題都是含糊其辭，只說「值得商榷」，亦似是侯還要研究研究，「紙上畫畫、牆上掛掛」，新北市長身為台灣份量最重的縣市首長，立場、態度與發言舉足輕重，無從迴避的。

對於林要侯表態，被指操作意識形態，林佳龍說，這是大是大非的問題，怎麼會是意識形態，不要貶抑政治，沒有我們對政治努力，台灣不會走向民主選舉一天，侯是台灣民主抗爭果實受益者，不應用這種很無辜好像局外人語言，政治就是眾人之事，政治決定台灣未來，希望侯市長不要再逃避，說要好好做事，我們也會好好檢視侯在重大事件的立場。

林佳龍也說，如果有機會擔任新北市長，新北很多跟轉型正義有關的地方，如不義遺址、民主地景，上次美國眾議院議長裴洛西來台也到過景美人權文化園區，他希望可以透過安坑輕軌連線民主地景的觀光旅遊路線， 好好用觀光接待全世界。