受到原物料以及能源成本持續上漲，加上全球需求又走疲之下，日本8月PMI(採購經理人指數)製造業來到19個月新低，服務業更是摔到景氣榮枯點50以下。

根據au Jibun銀行日本8月製造業PMI初值，是從7月終值52.1降至51，寫下2021年元月以來最低，同時也逼近分水嶺50。製造業PMI不佳得歸咎於工廠生產以及新訂單數量已連續第2個月減少，且新訂單減幅也是近兩年來最大。

專家學者認為，日本8月製造業PMI是2022年迄今倒數第2。不過，日本製造業者對未來還是蠻有信心的，因為調查指數僅稍稍下降而已。但民營企業的新業務卻是6個月以來首次下滑，將來可能會續弱。

至於服務業PMI方面，8月初值則是從7月終值50.3減至49.2，不僅創5個月新低，也是近半年來再次進入衰退階段。同時，綜合PMI也是從7月份50.2，掉到48.9。