受到原物料以及能源成本持續上漲，加上全球需求又走疲之下，日本8月PMI(採購經理人指數)製造業來到19個月新低，服務業更是摔到景氣榮枯點50以下。
根據au Jibun銀行日本8月製造業PMI初值，是從7月終值52.1降至51，寫下2021年元月以來最低，同時也逼近分水嶺50。製造業PMI不佳得歸咎於工廠生產以及新訂單數量已連續第2個月減少，且新訂單減幅也是近兩年來最大。
專家學者認為，日本8月製造業PMI是2022年迄今倒數第2。不過，日本製造業者對未來還是蠻有信心的，因為調查指數僅稍稍下降而已。但民營企業的新業務卻是6個月以來首次下滑，將來可能會續弱。
至於服務業PMI方面，8月初值則是從7月終值50.3減至49.2，不僅創5個月新低，也是近半年來再次進入衰退階段。同時，綜合PMI也是從7月份50.2，掉到48.9。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。