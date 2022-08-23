台南市警局第二分局2名員警22日追捕林姓偷車賊時，遭到林嫌攻擊而雙雙殉職，林已於今晨落網，稍早，警方也尋獲林嫌作案所使用的凶器折疊刀，連同竊來的機車一同被棄置在安南區土城高中，目前警方已將凶刀帶回鑑定。

台南市警局第二分局民權派出所凃姓、曹姓員警22日追捕偷車賊林信吾，卻遭到林嫌攻擊，林嫌持預藏的刀器猛刺2員全身多處，狠心割喉還勒脖後騎乘贓車逃逸，2員被發現時均奄奄一息，經送醫搶救仍宣告不治。

警方昨日下午4時許，在距離命案地點1.3公里遠的土城高中，尋獲林嫌逃逸時所騎乘的贓車，但林嫌已逃逸無蹤，坐上計程車再換公車等數度製造行蹤斷點，仍躲不過警網追捕，於23日凌晨在和欣客運新竹站對面被警方逮捕，林嫌現已被押回台南市第三分局偵訊。

林嫌聲稱自己將作案凶刀丟棄在土城高中，警方對說詞半信半疑，但稍早台南市警局長方仰寧在記者會上證實已尋獲凶刀，警方也公開凶刀照片，透露已於土城高中草叢尋獲一把折疊刀，但是否為林嫌殺警的凶刀，還待進一步鑑定確認。