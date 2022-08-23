藝人蔡允潔今年5月跟男友Fraser結婚，上月公布懷孕3個月喜訊後，她便不時會PO出孕婦的日常生活，目前她已懷胎4個多月，上圍、肚子也逐漸變大，讓她決定下水去活動一下身體，還貼出一系列火辣泳裝照，驚豔大批粉絲，許多人也因此發現，原來她的身材這麼有料，立刻成為眾人的矚目焦點。

蔡允潔昨(22)日公開在社區泳池拍的泳裝照，寫下「搜尋了一下，好像游泳是對媽媽最好的運動，該動一下了，不然胖太多。」，照片中，她穿著一件綠色泳裝，也因懷孕的緣故，使上圍似乎增大不少，因此吸引不少人對她誇讚：「漂亮的媽媽」、「太兇了受不了」、「有媽媽的味道」、「孕婦的奶都變好大～恭喜呀」。

懷孕4個多月的蔡允潔曬泳池比基尼照，被稱讚身材仍然超好。(圖/蔡允潔 FB)

儘管蔡允潔想以運動來控制體重，不過她游泳後卻有著高熱量行程，原來她自曝去吃了火鍋，同時還問大家有用嗎？從她曬出影片中，可見出現一盤盤的肉盤，映入所有人的眼簾，看起來會讓她增胖不少，因此她自己也打趣說道：「可是，我好像胖太多了，寶寶目前有點大。」儘管如此，她依然無法抵抗食慾。

蔡允潔懷孕後的上圍不斷升級。(圖/蔡允潔 FB)

蔡允潔想控制體重去游泳，結束後照吃火鍋。(圖/蔡允潔 FB)

目前，蔡允潔已有身孕4個多月，一餐需吃到4碗飯，結果被醫師告誡寶寶的吸收太好，可能因此導致剖腹產，而她原本32E目前已狂飆到38G罩杯，甚至兩周就要汰換掉一件內衣。目前蔡允潔還不知道寶寶性別，她認為無論男女都可，不過Fraser更想要兒子，因為認為兒子可以放養，女兒反倒需要人擔心。