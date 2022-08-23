年底大選倒數已剩不到百日，高雄市長陳其邁今（23）日出席活動時，面對媒體問及如何因應規畫選舉行程及母雞帶小雞？他老神在在說，快速回應民意訴求、謙卑傾聽民意，推動市政、做好市政，是人民的期待，也是最好的輔選。

陳其邁今早出席「高雄市111年雄健康銀髮健身俱樂部聯合啟動儀式」，會前受訪時談及，高市65歲以上人口占17.9％，人口結構老化，逐漸步入高齡，在地養老可以說是非常重要的一項政策。

他指出，高雄一方面布建了日照中心93處，社區關懷據點今年底達520處，住宿型機構達到240個，希望面對高齡化社會挑戰，落實在地養老，讓長輩們在社區受到最好照顧。

針對設立銀髮健身俱樂部，陳其邁提到，最主要是站在預防醫學角度來看，以更早方式來預防老化、促進健康，高雄今年會有4處的健身俱樂部，部分運動中心也有設立，希望促進老人健康，加強肌力訓練、增加延展性，有固定健康習慣，對於減少老化也有正面幫助。

有關高捷小港林園線通過國發會最終審定，將報請行政院核定，陳其邁指出，總經費533億，共6個地下站、1個地面站，總共7個捷運站，最重要會配合興建社宅，滿足年輕朋友居住需求，這對於林園而言非常重要；林園有很多石化產業就業人口，捷運到林園一車到底，「這是我們的承諾」，也希望加速讓林園線完工通車。

另方面，陳其邁表示，希望延長到屏東的林邊，這樣就能促進高屏生活圈更加便捷，帶動地方觀光發展；推動捷運四線齊發讓高雄交通建設更快，是他兩年拚四年，「交通建設優先」政策裡面非常重要的建設，希望行政院盡速核定、盡速動工。

面對選戰倒數90多天，如何安排選戰行程、母雞帶小雞？陳其邁有信心說，全力拚市政，解決民眾的問題才是最重要，「我是現任市長，民眾不希望選舉過程當中，市政推動上有任何延誤，我們全力跟時間賽跑」，希望過程當中同步沒有時差，快速回應民意訴求、謙卑傾聽民意，推動市政、做好市政，是人民的期待，也是最好的輔選。