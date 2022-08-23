《2022米其林指南》完整名單將於8月30日公布，官方今日率先公布必比登推介名單，台北、台中、台南及高雄共有141間店家入選，分別為台北57家、台中37家、台南27家、高雄20家。

今年名單首度納入台南與高雄雙城，總入選「物有所值」美食的必比登推介的店家數（包含餐廳以及夜市小吃店家），來到141家。

《米其林指南2022》完整名單將於1周後公布，今年將恢復實體星級餐廳發布會以及晚宴，星級餐廳發布會將於當天上午11點於《台北台中米其林指南》官方臉書以及《亞洲米其林指南》YouTube直播。包括必比登推介的2022完整名單，也將在當天統一更新於網站與App上。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示，儘管面對疫情，台北、台中、台南以及高雄的餐飲業都展現出了卓越的韌性，這在2022年的必比登推介名單中特別明顯，該名單至少囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。

Gwendal Poullennec指出，評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城台南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻，從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下深刻印象。

新入選名單中，許多是台灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量；但同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選；更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類，各式料理與美味，精彩紛呈。

必比登推介店家提供「物有所值」的美食。在台北、台中、台南與高雄，這意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的3道菜（不含飲料）。