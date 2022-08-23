台南市殺警案23日逮獲凶嫌破案，凃明誠家屬10時15分先到命案現場招魂，儀式約15分鐘完成引魂，家屬哭喊「凃明誠上車了」、「哥，回家了」，曹瑞傑家屬隨吼引魂時，曹警的阿嬤傷心過度，全身癱軟，舉手揮舞喃喃自語，隨後倒地，經法師與家屬安撫才回神。

警員凃明誠家屬今返回命案現場招魂，家屬哭喊「涂明誠上車了」、「哥，回家了」。（圖／程炳璋攝）

警員曹瑞傑阿嬤（中）於招魂時一度傷心過度，雙手揮舞，全身顫抖癱軟。（圖／程炳璋攝）

台南殺警案，兩警家數23日上午10時許到場引魂回殯儀館，凃警家屬在警方陪同下到場，家人在烈日下請法師招魂，台南市警2分局警員本著同事情誼，一旁為家屬撐傘遮陽，妹妹不斷對空吶喊「哥，回家了」，場面令人鼻酸，15分鐘後招魂成功，家屬含淚吶喊「凃明誠上車了」，隨即搭車離去。

警員曹瑞傑家屬隨後引魂，曹家阿嬤在儀式過程中一度傷心過度，突然雙手高舉揮舞，全身發抖，嘴中不斷喃喃自語。

在場法師認為靈魂附身阿嬤，當場要曹男說出需求，家屬在一旁安撫，直呼「你放心，我們都會幫你處理」，阿嬤情緒才漸漸平復，隨即全身癱軟倒地，由家屬攙扶上車，曹家人最後完成招魂儀式，高喊「瑞傑，回殯儀館哦」上車離去。

凃、曹兩家引魂儀式先後舉辦，時間短暫，共耗費約半小時，家屬哽咽吶喊2警名字，另一旁關心群眾為之動容，直呼「竟這樣就殺害警察，凶手真該死」。