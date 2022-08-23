蔡其昌今天說，盧市長四年來依然沒有進度無法營運，那就讓我來加速推動，我們會讓海生館儘速來營運。（陳世宗攝）

蔡其昌：海生館就讓我來加速推動 研考會：明年底即可營運

台中市海洋生態館蓋了10年尚未營運，台中審計處最近糾舉海生館3大缺失？民進黨台中市長候選人蔡其昌今天說，盧市長四年來依然沒有進度無法營運，那就讓我來加速推動，我們會讓海生館儘速來營運。研考會主委吳皇昇強調，海生館目前工程順利，預計明年底即可開館營運。

蔡其昌表示，海生館蓋了十年，至今仍無法營運，海線地區的建設猶如被盧市府邊緣化，市民朋友難以接受，盧市長接手後四年來依然沒有進度，無法營運，若盧市長無法營運，那就讓我來加速推動，我們會讓海生館儘速來營運。

蔡其昌指出，不只台中海生館，大安的媽祖園區歷經四年依然是「只有基座、沒有神像」，這些都是市政怠惰、四年來沒有積極努力，林市長接棒給盧市長後建設都沒有推進，我想必須換一個有行動力的市長，快速的將諸多的市政建設往前推動，讓台中市更進步，市民朋友們才會感到幸福。

觀旅局說，市府於2012年提出「梧棲觀光漁港整體發展規劃」，計畫興建海生館，即屬促參可行性評估，前市長林佳龍上任後重新檢討執行方向，停工變更設計；致預算不足追加辦理「台中市海洋生態館基本營運設施興建工程」，但議會決議相關預算執行需在OT廠商確定後才能動支。

觀旅局強調，加上國內疫情影響、物價波動及工資持續上漲等，市府於2019年才完成招商，並於去年9月動工，預計今年底完工後依「促進民間參與公共建設法」，點交給OT廠商海珹股份有限公司進行裝修，明年底正式營運。