台北市長參選人陳時中（左）23日參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」，並且與小朋友起玩搭積木的遊戲。（季志翔攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安連日追打疫苗採購案公開一事，還質疑衛福部提供的資料全都塗黑遮蔽，是否有不可告人之處。對此，民進黨台北市長參選人陳時中23日回擊，蔣身為調閱小組召集人，若覺得資料不夠但沒提出異議，那就是失職，要是那時候覺得夠，但現在認為不夠，「是不是因為選舉而變了心？」

陳時中上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」，會後受訪時被問及疫苗資料被遮蔽，他表示這個講法大錯特錯，蔣萬安是立法院調閱小組召集人，衛福部在經委員會同意後確定資料調閱內容和遮蔽與否，再整理好給立委參閱2個月，期間都有委員會會議，中間出現什麼不滿或新的要求都可以提出來。

陳時中直言，蔣萬安身為立委，尤其是調閱小組的召集人，若覺得資料提供不夠，但當初沒有提出來，那是召集人失職；要是那時候覺得夠，現在又覺得不夠，「是不是因為選舉而變了心？」

陳表示，變心也沒關係，反正下個會期蔣萬安還是立委，尚未正式辭職，那就再調資料嘛，看對方需要什麼。他強調，公部門裡面誰來主政都一樣，根據合約、國際應遵守的信用，該遮蔽就遮蔽，該公開就公開，這沒問題。

媒體追問，陳時中競選辦公室吳思瑤秀多國疫苗合約，還嗆蔣萬安是否真的當過美國律師。他則說，重點不在有沒有當過律師，而是做過國際貿易的都清楚，合約內都有保密條款，不遵守一定會有處分，將來就沒辦法做生意，他也再三強調，新冠疫情還沒過去，也許會有新疫苗和新藥產出，屆時台灣若因沒有遵守條約規範，減低購買競爭力，絕對不是國人想要看到的事情。