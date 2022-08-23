國民黨桃園市長參選人張善政「十三區深耕行腳」23日來到八德區，先前喊出重陽敬老禮金要恢復至2500元，遭民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評是畫大餅。對此張善政回應，表達對長者的敬意是值得的事。

賴香伶直呼，張善政說當選市長後會將重陽敬老禮金從2000元調到2500元，該政策是在畫大餅，桃園的債務不斷上升，這種畫大餅式的加碼，要去哪裡找財源？請張善政先回去做功課。

張善政說，這個錢不多，還是要向長者表達我們的敬意，重陽敬老禮金當初也是2500元，是市長鄭文燦降低至2000元，現在只是把它回復到以前的標準，表達對長者的敬意是值得的事情。

另外，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬駁斥張善政對桃園捷運、鐵路地下化有所貢獻。張善政則說，這件事昨天已在臉書上澄清過，鄭文燦從頭到尾非常清楚，這過程中我在行政院擔任副院長、院長時到底有沒有幫忙，這都有紀錄可以去查證。