年底九合一選舉將至，積極備戰的民進黨新北市議員參選人彭莉惠，近期提出「在地就學、在地就業及在地就養」的政見三大主軸，希望能改善在地問題！

彭莉惠今（23）日發文指出，自己在跑行程的過程當中，感受到了8歲到80歲鄉親對地方的期待與盼望，即希望「改善在地的就學、就業及就養問題」。

因此彭莉惠保證，「在地就學、在地就業及在地就養」就是她政見的三大主軸，自己也會繼續努力，向鄉親報告政策的細節。