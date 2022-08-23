桃園歷經堅下鵬上，前立委鄭寶清為此相當不滿，坦言正在思考是否參選桃園市長，民眾黨桃園市長參選人賴香伶更是力邀鄭寶清當策士，外傳2人將合作；對此國民黨桃園市長參選人張善政回應，歡迎、尊重。

張善政表示，只要是有誠信的人要來參選，我們都非常歡迎也非常尊重。我在行政院院長任內一向秉持不分藍綠，將來還是會繼續秉持這個理念，所以只要是有能力的人，認同不分藍綠做事理念的人，我們都非常歡迎。