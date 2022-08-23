國家通訊委員會(NCC)推出「數位中介服務法」草案引發輿論反彈，立委邱顯智、王婉諭今質疑黨政高層將黑手伸向網路言論自由等嚴重不當行徑，更搬出蔡英文總統2013年反對電信法修法的發言諷是否換了位子就換了腦袋？更直指若因荒腔走板的草案導致我國數位治理走回頭路，政府要負最大責任。

立委邱顯智表示，網路言論環境的治理並非新議題，重點是在要怎麼管，法律要怎麼設計，才不會讓執政者以打擊犯罪或假訊息之名，行言論審查之實。言論自由保障的範圍，包括批判政府的自由，若連這樣的自由都失去，自由與民主恐會敲起喪鐘。

邱顯智質疑，2013年時，蔡英文主席反對當年國民黨政府提出來的電信法第九條修正草案，當年的蔡主席說：「如果行政權力可以藉由不明確的法律概念，獨斷限制人民的網路活動，那麼，多元而充滿創造力的網路平台，也將因為行政權的各種主觀喜惡而失去讓社會活躍的動力。」2022年的蔡總統是否還記得2013年蔡主席說的話？還是說換了位子就換了腦袋？

邱顯智認為，NCC雖然聲稱這些爭議法條是參考歐盟和英國，但實際來看，歐盟其實是要求網路影音平台提供有效措施協助使用者進行媒體識讀，幫使用者了解什麼訊息更有可信度和品質，根本不是強制業者照政府要求加註警示。而英國的網路安全法草案，也沒要求法院要在48小時內就裁定網路內容是否下架，對於資訊限制令的條件也比NCC版本明確且嚴格許多。

立委王婉諭表示，過去審理性私密影像相關法案時，就曾多次提醒行政機關，數位平台的樣態多元，即使同屬跨國社群平台，不同業者的運作模式，就會出現不同的平台自律機制。此外，業者是否有在台灣落地，亦會影響到法規對平台業者的拘束力。呼籲政府機關不要閉門造車，訂出不切實際又無法執行的法規。

王婉諭強調，對於NCC 端出這部遭所有數位平台業者極力反對的草案內容，NCC 根本無視大家意見，甚至有部分人士回頭對在野黨潑髒水。王表示，倘若因為這次荒腔走板的草案內容，進而導致我國數位治理走上回頭路，甚至讓性私密影像散播問題被擱置，政府應負起最大責任。