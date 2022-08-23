德國主要能源公司Uniper周一指出，該公司的Heyden 4號燃煤發電廠將重啟發電，並供應給市場，以因應俄羅斯停止供應天然氣3天，可能導致的電力中斷危機。

Uniper在聲明中說，Heyden 4號發電廠將從8月29日開始發電，一直到2023年4月30日為止。

另外由於鐵路運輸硬煤到該發電廠的運輸限制，預計Heyden 4號的運轉將受到限制。而一旦有了額外的運輸能力，硬煤的供應將獲得提升。

在德國能源監管單位將之列入關廠名單之後，Uniper在2020年12月將Heyden 4號電廠停止商業運轉，作為對抗碳汙染的措施之一。而Heyden 4號在2021年只作為備用發電廠來支援電力系統，並沒有為市場供應任何電力。

國有的俄羅斯天然氣工業(Gazprom)公司在上周五宣布，將在八月底暫停供應3天。此舉給歐洲大陸帶來極大壓力。