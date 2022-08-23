基士德-KY(6641)2022年上半年營收為9億元，年成長3.66%，稅後淨利為0.85億元，年成長9.28%，EPS為2.37元。

基士德指出，越南子公司已在第2季開始出貨，受疫情影響，越南去年經濟成長率不及3%，但除去年以外的各年度經濟成長率多在6%以上，據公布統計資料顯示，越南第二季GDP成長率達7.72%，第一季則是5.05%，今年前6個月GDP成長率達6.42%，較去年同期成長2.04%。越南基士德的業務從設備銷售及環工技術服務出發，基士德KY將加大支持力度拓展越南業務，增加業績貢獻度。

另，順應大陸產業發展趨勢及追求可持續發展，基士德在中國大陸設立新公司「川能碳和」，初期經營以污泥乾化業務為主，未來將聚焦低碳節能產品技術，推動能源轉型與管理等相關業務，最快將於第四季開始出貨。基士德-KY台灣區銷售穩健成長，台灣子公司「基士德環科」2021年末取得「環保工程專業營造業」執照， 迄今已取得二件標案，另有新案件決標中，將積極結合策略合作廠商，參與各項公共工程標案及各行業智能及水處理相關業務。

台灣2050淨零排放路徑及策略，提出五大路徑規畫、四大轉型策略及兩大基礎，並在2030年前編列9,000億元預算執行八大計畫，要讓台灣淨零排碳與國際接軌。基士德-KY目前營運聚焦於環保水處理市場，響應政府淨零策略，日前與台灣北部某水資源中心合作導入的智慧水務系統，將於第四季開始運作，開啟水資源中心智慧節能篇章。

基士德轉投資裕山環境公司所承包五輕第三區的土壤整治工程進展順利，裕山並將積極參與未來分區發包之相關標案；除土壤整治外，裕山公司的機械生物處理垃圾(MBT)業務，現為台灣少數具備實場運作經驗的案例，除解決垃圾問題，其副產品SRF可作為煤的替代燃料，MBT技術具低碳減廢特性，符合淨零排放的發展趨勢。基士德KY將持續在環境、社會、公司治理(ESG)領域內進行投資，以實現公司多角化經營的目的，貫徹以智能為手段壯大公司的發展的策略。