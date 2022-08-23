國民黨新竹市議會黨團23日指出，新竹市政府花鉅款整修新竹市立動物園後，園區動物種類跟數量卻銳減，國民黨團抨擊，目前動物種類跟前市長林智堅的小編數量差不多，更酸說林智堅寧用公款養小編也不買動物。

國民黨新竹市議會黨團23日表示，近日接到軍人公墓安葬者家屬投訴，指稱軍人公墓有旗竿卻從不升國旗、流水景觀石塊崩落年久不修、國軍文化園區公告8年了還未動工。另外，從市立動物園遷移過去的國軍戰鬥英雄「張玉寬紀念碑」，宛如置身荒郊野外，令人感慨。

黨團總召陳治雄說，民進黨一天到晚打「抗中保台」的口號，而70年前為國壯烈成仁的張玉寬，生前在剿匪戰役中殺敵百餘人，市府卻將他的紀念碑棄於荒郊，一旁連解說及導引牌示都沒有，這讓軍人看了作何感想﹖顯然「抗中保台」就是選舉時才會出現的假口號。

新竹市立動物園是全台三大公立動物園之一，也是大新竹地區民眾很重要的回憶景點。陳治雄批評，林智堅、沈慧虹主導時的市府，5年多前，花大筆公帑整修新竹市立動物園，不但2年半的工期中動物死了21隻，整修完工後動物園內的動物，種類也從原有的70種，銳減到目前的近30種。

陳治雄也直言，目前園區動物種類跟林智堅的小編數量差不多，難道是林智堅、沈慧虹寧用公款養小編不買動物？還是嫌棄動物不會打鍵盤幫他們宣傳？

黨團主張，如果市府是因現有動物園太小，無法增購大型動物及增加動物的數量與種類，可以將現有的動物園改為博物館或文史館融入新竹公園，另在市郊找尋大面積公有地，新建一座動物住得舒服安全、民眾親子參觀停車方便的動物園，不但能滿足大家的回憶，也能滿足民眾參觀完整動物園的心願。