在小朋友依依不捨的道別聲中，台灣大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」暑期夏令營活動畫下完美的句點。今年營隊包含贊助雲科大資工系舉辦的雲林義賢國小場次，以及三場基金會自辦的宜蘭南澳國小、南投德興國小、澎湖隘門國小場次，一共94位學生參與，70位志工帶領偏鄉學童從遊戲營隊中學習寫程式，培育程式邏輯思考能力。

參加「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊的南澳國小同學小凡，每天都很期待早點見到志工哥哥、姊姊，原本媽媽在第一天、第二天下午都因為另有行程準備幫他請假，但小凡把活動都推掉，只想留在營隊，和同學與志工們一起打造自走車。

南澳國小籃球隊也有幾位同學參加營隊，在反覆練習自走車的過程中，把在球場上的自信心一起帶入程式中，賦予自走車更有活力的跑動，看著車子突破難關走出迷宮，同學們興奮的程度就好比投進壓哨球的喜悅。

來自台灣大IT團隊的志工吳竹松表示，小朋友的純真與熱情，讓我非常感動，再加上志工伙伴不分彼此，主動積極把事情做好，這種跨部門的合作氛圍，真的很棒。雖然營隊只有3天，但希望幫助孩子打開科技啟蒙之門，未來繼續探索程式的奧妙，也期待明年再來參加活動。

另一位企業志工黃光立則說，指導小學生從無到有的組自走車、寫程式，並不是件容易的事，但小朋友的學習力很強，很快就上手，透過程式讓車子轉彎，表現很好，很高興參加這樣的志工活動，帶給自己很多正能量。