一名女網友分享，妹妹20年前被診斷患有過動症，當年過動症資訊不多，母親從未放棄，但陪伴妹妹念書過程，讓母親一度想掐死妹妹，妹妹也沒有讓母親失望，不論高中、大學及研究所都是第一志願，如今有穩定工作，甚至要嫁作人妻，令她十分欣慰，這段故事曝光，逾5千網友紛紛大讚「母親好偉大，是溫暖的故事」。

原PO昨（22）日於論壇《Dcard》指出，母親是名家庭主婦，在家帶她和妹妹長大，母親從生活中發現學齡前的妹妹和一般的孩子很不一樣，不僅注意力無法集中、學習力慢，身上好像有用不完的電力般，母親開始懷疑，妹妹並非比較調皮，帶到醫院才確診罹患過動症。

原PO表示，當時的社會、醫學界對過動症的了解遠遠不及今日，那個年代家裡生出了「過動兒」，在長輩眼裡似乎是要不得的事，母親為了妹妹，閱讀大量過動症書籍，吸收相關知識外，還帶著妹妹做早療運動。

原PO說，妹妹做的早療，其實是依照醫師的囑咐到公園溜滑梯、盪鞦韆，當家中長輩都認為早療沒有幫助時，母親卻非常堅持。原PO指出，某日她陪同妹妹去做早療發現，一般人一下子就能把鞦韆盪得很高，但妹妹只要一離開地面就會嚇得瞳孔震動，不僅如此，日常要注意的細節也很多，包括毛巾要柔軟、衣服標籤要剪掉、剪頭髮不能有細髮掉下來等，母親都會盡最大努力滿足妹妹。

原PO表示，妹妹因過動症關係，念書非常辛苦，課業一開始都吊車尾，母親從沒有放棄過，帶著妹妹一題一題做，事後母親也坦言，「妹妹難教的程度，讓她在心裡想掐死她」，但妹妹非常認真，高中、大學及研究所唸的都是第一志願，現在有自己的專長及穩定的工作，明年還準備結婚，令她欣慰地說，「家裡有過動症的孩子，母親一路走來真的很辛苦」。

貼文曝光，超過5千名網友感動留言，「是超級溫暖的故事，媽媽真的太好太好了」、「妹妹好幸運，你們一家人們好偉大」、「妳的媽媽是個溫暖堅強的人」、「媽媽好偉大」、「真的是溫暖又感人的故事，看到最後莫名想哭」。