林耕仁今天上午在副議長余邦彥的陪同下，到東區東園里掃街拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁23日持續深入基層，由於台南市殺警凶嫌今天清晨在新竹市落網，林耕仁表示，幸好警察成功圍捕嫌犯，才未讓市民受到傷害，並主張凶嫌落網歸案後要速審速決，判處唯一死刑。

林耕仁今天上午在副議長余邦彥的陪同下，到東區東園里掃街拜票，隨後到東和宮參拜祈福，林耕仁表示，昨天得知台南兩位警員在追捕歹徒的過程中，不幸遭到歹徒殺害而殉職，令人非常難過及不捨，他要對兩位殉職警員致上最大的敬意，也要對家屬表達最沉痛的哀悼。

他說，員警執勤非常辛苦，時常面臨未知挑戰與威脅，卻能無懼生死、義無反顧，只為守護城市安寧與人民生命財產安全，所以政府務必要盡全力給予家屬撫卹。

另外，對於如此泯滅人性的暴力犯罪，他必須很嚴肅的主張，犯嫌應該於逮捕歸案後速審速決判處唯一死刑，而且也要快速執行槍決，才能還殉職員警公道，遏止重大犯罪。

至於監察院昨公布「3＋11」調查報告，林耕仁指出，監察院公布調查結果表示「無法令規定需作會議紀錄」，也只要求衛福部應修法加以明定。其實大家都記的很清楚，疫情指揮中心去年調整機組人員「3＋11」防疫措施，被外界質疑為「破口」，而後擴大引發本土感染，造成數百國人同胞病故。

他痛批，現在監察院報告輕描淡寫、粉飾太平，明顯護航正在選舉的陳時中，國家機關自甘墮落，莫此為甚；面對3＋11決策，陳時中一路走來到參選台北市長，始終如一，說要負全責，卻又完全看不到他負了什麼責。