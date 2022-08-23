林信吾殺2警奪槍 落網上銬、戴腳鐐模擬棄車棄刀

台南市警二分局民權派出所員警曹瑞傑、凃明誠22日追緝贓車，慘遭明德外役監逃犯林信吾割喉殉職，林嫌今凌晨於新竹落網，林嫌被移送台南市警三分局前，一早雙手上銬、腳銬腳鐐，先被帶往棄車地的土城高中模擬棄車棄刀情形，隨後才被押解至三分局，全程低頭，毫無昨日殺警的囂張模樣。

林信吾今天凌晨4點半落網，9點由警政署長黃明昭等人將其押解至三分局，宣告全案偵破。林嫌在抵達分局前，雙手上銬、腳也戴上腳鐐，被警方帶回棄車現場，並模擬清洗事證、棄車棄刀情形。

台南市警察局長方仰寧痛斥林嫌相當狡詐，逃亡過程不斷換交通工具，製造斷點，造成警方偵查困難。他說，林嫌殺警後，於安南區土城高中棄車，接著搭計程車轉公車到市立醫院附近下車，又再轉計程車到台南火車站，再搭火車到新營，到了新營，先偷機車搶超商，接續搭白牌計程車到高雄九如交流道下，之後轉客運到新竹。

方仰寧說，林嫌在逃亡過程有無與親友聯繫，或有沒有人接應，警方仍將鍥而不捨將跡證串起來，釐清疑點。他說，林嫌搶走警槍後，除持槍搶超商，未再犯其他案件，18發子彈也全數找回，他也強調，絕對不會讓歹徒逍遙法外，給家屬及2位警員亡靈、台南市民一個交代。