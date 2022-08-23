蔡英文總統歷經多次面談，終說服林佳龍參選新北市長，林今天參加「台派社團支持林佳龍參選新北市長大會」表示，新北這一役，蔡英文黨主席指定他在一壘，就是不讓侯友宜跑上一壘，否則侯可能就會回本壘得分；媒體追問總統是否要他困住侯友宜，林指出，他來參選不是要牽制任何人，而是要做到新北大翻新。

林佳龍說，他知道自己為何而戰，侯友宜面對很多重大事件，如恩恩案作法還是想要硬凹，沒有誠實面對，希望透過他的參選，讓台過灣民主可已重新省思。

林佳龍說，新北這一役，蔡英文黨主席指定他在一壘位置，因為如果對手跑上一壘，可能就全壘打、回本壘得分，他強調，自己的守備是希望強棒出擊， 很團結的發出聲音，呈現我們的政績與願景，也希望選民公平去比較林佳龍、侯友宜，為新北選出此時此刻最好的市長，為台灣奠定更好基礎。

林佳龍也說，2022跟2024只有差一年，這個一件事情，但對手對於相關問題都迴避閃躲，都說好好做事，那他也會好好檢視。

對於新北市府前天舉辦「新北外交行旅」活動，市長侯友宜陪同近兩百位外賓沿著淡水河藍色公路欣賞新北市的山海美景，林佳龍說，這是魚目混珠，他認為城市外交是締結姊妹城市，或市長能代表新北跟國際交流，不是邀請駐台使節去玩，那他當台中市長跟交通部長時天天在做。

林佳龍認為，找一些使節吃飯、送禮、遊淡水河，是很好的聯誼，但跟台灣走出去到國際城市交流不太一樣，他認為侯的舉動令人啼笑皆非，因為跟城市外交是不同層次。

被問到侯這舉動是否是為2024，林佳龍說，侯友宜現在舉動都很奇怪，跑去宜蘭看地熱、去雲林看營養午餐、去新竹談機捷延伸， 侯友宜現在不敢承諾選新北後不選下一屆總統，而是借選新北全國趴趴走到各地布樁。

林佳龍說，侯的行為對不起新北市，為何要用一年去騙四年，不希望到時候侯落跑參選，他也說，雙腳踏雙船會翻船，落跑者下唱都不太好，這些都有朱立倫、韓國瑜等前例可循。

侯友宜林佳龍上壘蔡英文總統