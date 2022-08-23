台灣動物陷入危機？調查指出，黃喉貂及台灣黑熊的排遺檢出塑膠微粒率更達100％，綠色和平認為，連遠離人為活動密集的野生動物都持續被塑膠汙染，呼籲應盡速訂定一次性塑膠禁用時程。

據調查指出，黃喉貂的10個排遺樣本中全數檢出「微塑膠」，且平均每克乾排遺微塑膠數量為18.65個、最大達1333 UM（MIU M）；採集的3個台灣黑熊排遺樣本中也均檢出微塑膠，平均每克乾排遺微塑膠數量為1.07個；台灣水鹿、石虎及金門歐亞水獺也有部分排遺檢出微塑膠。

調查也發現，金門水域、武陵（七家灣溪）水域、嘉明湖水域、鹿林山水域及大分水域也均檢出微塑膠，其中又以金門水域每公升檢出32.11個最高、武陵（七家灣溪）水域檢出26.11個次之，材質則為PE最多、PP次之。

野聲環境生態顧問有限公司負責人姜博仁認為，因黃喉貂的覓食較為多元，除了野生的鳥類、鼠類等，且活動區域接近人為活動區，因此部分也會至廚餘或垃圾堆覓食，推測可能因此攝食較多微塑膠。

「此次調查到的微塑膠超乎原本預期的多」，綠色和平專案主任唐安坦言，微塑膠與人為活動習習相關，除了末端的淨灘外，也應從源頭做起，呼籲可從如國家公園等地開始淘汰一次性塑膠包裝、監測生態系受塑膠汙染情形、立法全面管理，而企業則可以朝「可重複使用包裝」轉型。

玉山國家公園管理處處長盧淑妃說，近來黃喉貂在塔塔加遊憩區炊煮平台出現的頻率越來越高，也發現部分黃喉貂食用遊客遺留的食物或垃圾，除了呼籲遊客要做到「無痕山林」外、也加強執法，而玉山國家公園也不販一次性產品及餐具。

環保署資源回收管理基金管理會副執行秘書魏文宜表示，近來環保署力推塑膠減頭減量，如2018年1月1日限制塑膠袋至今每年減量25億個、2019年7月起限制使用吸管及一次性餐具，分別年減1億支及1.3億個，今年7月1日起提高自備循環杯優惠至5元後，自備比率也提升至15％，呼籲民眾減少使用一次性產品。