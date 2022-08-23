台南警員凃明誠、曹瑞傑昨日（22）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，今日凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案。民眾黨立委高虹安質疑，林信吾在外役監逾期未歸一星期不算逃獄嗎？過去10年來，外役監共有39人成功逃出，因制度漏洞而枉死2名員警，她點名法務部、內政部高層別甩鍋儘速給出交代。

高虹安今日中午11時許在臉書發文表示，對於新竹市警察局和台南市警察局配合無間，展現科技執法的高效率，成功在在新竹逮捕凶嫌林信吾，她表達敬意與肯定，謝謝警界同仁們的辛勞。

高虹安指出，有網友發現，林信吾原在明德外役監服刑上周卻逃獄，為何法務部的通緝犯查詢平台查詢不到此人？對此，獄方表示，林申請本月13日返家探親，依照規定兩天後須返監報到卻逾期未歸，並非自明德外役監逃獄。高質疑，林外役監逾期未歸一星期還不算逃獄嗎？外役監制度本意是給輕微犯罪者一個機會，犯強盜罪遭判刑的林信吾卻可以適用？過去10年以來，外役監共有39人成功逃出，顯然外役監及相關查緝制度都有問題。

對此，高虹安表示，按照法務部矚目型案件定義，重大犯罪者潛逃可將照片等相關資料公開。林信吾依2個竊盜罪、2個強盜罪判刑，合併應執行7年10個月有期徒刑，卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開。這個本可避免的悲劇，卻因制度漏洞而枉死2名員警。她嚴正要求法務部、內政部高層別甩鍋，儘速給出交代，給被害家屬一個交代。