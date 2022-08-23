國民黨23日台南市議員林燕祝（左起）、副秘書長李彥秀、文傳會副主委王鴻薇召等人開「為殉職員警哀悼！南台灣治安敗壞 民進黨還粉飾太平？」記者會，會前三人先向殉職警員默哀。（鄧博仁攝）

台南市昨發生殺警案，國民黨今開記者會表示，民進黨政府應給予殉職員警最高撫卹照顧遺眷，告慰兩名勇警在天之靈；此刻也應大力執法改善治安，還人民免於恐懼自由；對當前警用裝備嚴重不足，蔡總統應道歉、內政部長徐國勇應下台。

國民黨副秘書長李彥秀表示，國民黨支持警察嚴正執法，也呼籲民進黨政府不要再推卸責任，應積極改善基層執法環境，以有效改善治安，還給民眾安居的環境。

南台灣近年來重大刑案頻傳，國民黨表示，高雄2021年全年發生8298件治安事件；台南今年1至5月刑案犯罪率也達每10萬人594件，是六都最高，但行政院長蘇貞昌卻說「台灣治安一向穩定」，自滿輕忽終釀成南台灣治安惡化苦果。

國民黨舉例，台南市長黃偉哲7月稱「台南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅」，結果昨天就發生殺警事件；高雄市警察局長林炎田曾自滿「治安很優質」，上週也發生嫌犯在光天化日下在高醫診間殺人事件。

國民黨文傳會副主委王鴻薇質疑，從6月9日台南歸仁圓環發生槍擊案，8月9日高雄小港發生槍戰、8月17日高醫診間發生行刑式槍決，到昨天發生台南殺警案，南台灣治安到底發生什麼事情？

王鴻薇也質疑，今天落網的殺警犯嫌林信吾，3年前搶過超商，上周從明德外役監逃獄，加林在內，明德外役監過去十年逃獄成功40人，林殺警案法務部矯正署沒有責任？法務部長蔡清祥應出來面對。

台南市議會黨團副書記長林燕祝也說，遭重判8年4個月的強盜犯林信吾竟可返家探親？結果逾假未歸，才造成昨天殺警遺憾。林也提到，台南市員警編制員額5351，預算編制員額4472人，實際更僅4291位，缺1060人。

台南市議員謝龍介表示，台南市刑事犯罪率與犯罪人口數在六都名列前茅，但警察員額配置卻嚴重不足，等於是讓台南警察在超勤過勞情況下維護治安，用生命保護台南市民安全，市長黃偉哲應編足預算，將缺額員警補齊。

李彥秀表示，2019年鐵路警察遭刺殺殉職，警政署採購拋射式電擊槍45229組，但到2021年僅9.27％員警有使用經驗，訓練用卡匣也缺34524個，需到2023年才能購置完成，警用裝備嚴重不足，蔡總統「要錢給錢、要人給人」承諾破產。