台北市長參選人陳時中（左）23日參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」，並且與小朋友起玩搭積木的遊戲。（季志翔攝）

去年國內疫情爆發，外界指機組員檢疫政策「3＋11」是疫情破口，監察院昨公布調查結果，稱疫情指揮中心決策有所本，但未積極對外溝通需要改進，被外界認為是「輕放，國民黨台北市長參選人蔣萬安23日酸說這是「民主危機」，民進黨台北市長參選人陳時中則反嗆「他大概是選舉選瘋了」。

監察院昨指出，指揮中心防疫檢疫措自「5＋9」調整為「3＋11」決策考量有所本，相關法令亦未明確規範指揮官決策前是否應製作及公開會議記錄，不過，鑒於該事涉國人健康權益及知的權利，衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。

陳時中上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」，會後受訪時說，蔣萬安大概選舉選瘋了，「監察院是國家五院之一欸」，他自己也有看過報告且有接受調查，監察院認為在政策實質面上是對的，但如果在程序面記錄得更清楚讓國人知悉會更好，相信衛福部之後也會這樣做。

被問及監察院報告是否還自己清白，陳時中直言，他本來就坦蕩蕩，因為疫情期間每件事情都是很緊急、有必要性，「3＋11」政策的轉換，是當時指揮中心認為國外、機組員管理零接觸等都已經做得很好，知道可以繼續往下走，不會讓機組員心情受影響而產生飛航安全，也不是國人樂見的事。

陳表示，第一時間他就說此事沒有會議紀錄，但決定後就馬上對外公告相關程序辦法，因為行政單位不是每件事都要做會議紀錄，主要的工作是負責，唯一有意義的是，他自己出來講「3＋11」不對，此時才要查會議紀錄，但他會對此事負全責，相關主持會議和對外公佈也是他負責，而不是推給別人，那時候就需要會議紀錄。