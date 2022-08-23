台南22日發生殺警案震驚全台，凶嫌林信吾逃亡17小時於今（23日）凌晨4時許於新竹落網。林嫌犯案後不斷變換交通工具試圖製造斷點，躲避警方的追緝，最後從高雄搭客運北上，警方於新竹站埋伏，等他一下車就上前圍捕，稍早，客運站周邊的監視器畫面曝光。

台南警員凃明誠、曹瑞傑昨天（22日）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走。林嫌在殺害2警後展開逃亡，過程中不斷變換交通工具製造斷點，最後在高雄買了北上單程票，搭客運前往新竹。警方掌握其行蹤後，部署重兵，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕。

監視器畫面拍下，客運緩緩駛入車站，警方因深知林嫌手中有槍，且客運上還有其他乘客，為避免傷及無辜，埋伏在停靠站旁，林嫌毫不知情已遭警方鎖定，一下車後大批警力當即一擁而上、快跑衝進車站將人壓制，隨後在四處以及對面停車場待命的警方，全部蜂擁而上，擔心他搶走的手槍已經上膛，還格外叮嚀要小心。

據《三立新聞網》，直擊的客運員工表示，客運大約是今日凌晨4時40分抵達新竹站，但大批警力早在凌晨2時許就已經在現場部署，當時警方駕駛一輛黑色廂型車停在停靠站，其餘警力部署在對面的停車場，因為怕林嫌有人接應，警方也不敢大意，4時40分，客運到站後，警方見到林嫌下車，立即打開廂型車車門，沒料到行蹤已經曝光的林嫌完全反應不及，直接被壓制在地。