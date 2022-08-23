晶圓代工廠力積電(6770)董事會決議通過2022年上半年配息約0.72元，今（23）日以34.3元參考價除息交易。力積電股價10日下探33.15元的上市新低，近期止跌於低檔盤整，今日開低後翻紅小漲0.44％至34.45元，填息率20％，早盤於平盤附近上下小幅震盪。

力積電2022年第二季稅後淨利70.22億元，季增6.04％、年增達近1.09倍，每股盈餘（EPS）1.95元，雙創歷史新高。累計上半年營業利益171.32億元、年增達1.42倍，稅後淨利136.44億元、年增達1.49倍，每股盈餘3.8元，全數改寫同期新高。

力積電7月自結合併營收67.33億元，較6月71.04億元減少5.22％、降至近5月低點，仍較去年同期54.01億元成長達24.65％，改寫同期新高。累計前7月合併營收492.74億元，較去年同期339.75億元成長達45.03％，續創同期新高。

展望後市，力積電法說時坦言驅動IC、CMOS影像感測元件（CIS）及利基型DRAM三大應用需求修正幅度較大，預期本季將有5～10％產能須致力以其他應用彌補，使稼動率略為下滑，產品組合調整將使毛利率降回「較正常狀態」，長期希望平均能維持40～45％水準。

而力積電今年資本支出維持約15億美元不變，但銅鑼P5新廠因缺工短料導致進度延誤約4～5月，加上設備達交嚴重落後，預期無塵室應可在第四季完工，明年首季遷入首條產線、下半年完成8500片12吋晶圓產能建置，首期1.9萬片產能建置延至2024年下半年完成。

歐系外資預期力積電下半年毛利率將下滑，將下半年獲利預期調降7％，以反映稼動率下降和毛利率正常化，並將明年獲利預期調降13％、積電平均售價（ASP）估下滑7％，鑒於需求和售價風險上升，維持「中立」評等、將目標價自50元調降至39元。

美系外資預期力積電第三季營收將季減12％，平均售價和出貨量同步下滑、稼動率降至90～95％。雖因匯率因素將今年每股盈餘預期調升1％，但考量售價趨勢疲弱及新廠營運費用較高，調降明後年毛利率，每股盈餘預期調降7％及2％，目標價自35元調降至33元。

另一家美系外資認為，記憶體應用貢獻力積電去年營收達44％，消費電子、PC及智慧手機相關應用貢獻超過8成，預期毛利率可能自第三季起下滑，至明年上半年降至34～36％。調降今明2年獲利預期5％、38％，將評等調降至「減碼」，目標價自58元降至30元。