進入傳統旺季，聚陽第三季營運有機會挑戰單季新高，聚陽(1477)為高殖息概念股，過去10年的配息率在7~9成間。公司接單量自2017年以來呈現連續性的逐年成長，2021年營收、淨利和EPS都創下歷史新高。今年7月營收37.2億元，月增41.5%，創下單月歷史新高紀錄，累計前7月營收為190.3億元，年增19%，亦創下歷史同期新高。第三季為聚陽高單價秋、冬裝出貨旺季，Q3營收創歷史新高可期。外資出具報告給予「表現優於大盤」，目標價182元。

外資估今年聚陽EPS為12.95元，明年為13.39元，2024年為14.7元。

法人指出，日本大客戶訂單為公司營運亮點，經營階層預估存貨在明年第一季就會看到明顯消化。在毛利率方面，受惠於產品組合調整，全年毛利率可望再擴增2個百分點。聚陽在運動類成衣訂單的全年占比超過5成，這比去年的4成也明顯再擴增。除了3Q旺季外，今年4Q在日本客戶訂單驅動下，該客戶營收年增可超過5成。而在美國客戶訂單也有收獲，大客戶Gap今年的營收占比可望達到25~26%，聚陽從競爭對手拿下了一部分訂單。

今年因高單價機能服飾出貨比重預期可提升至5成以上，產品平均單價年增超過5%，加上台幣貶值的匯兌利益，今年的獲利將優於年初預期。

展望2023年，聚陽將再增加快時尚、戶外運動和街頭時尚等訂單，外資上修2022-24年的EPS增幅2-7%，看好聚陽毛利率和營益率的估值擴增。