國泰金(2882)子公司國泰世華銀行觀察CUBE卡友消費情況發現，與5月疫情高峰時相比，7月旅行相關消費金額呈現翻倍成長，顯示民眾旅行意願大幅提升；進一步觀察發現，CUBE卡整體旅行相關消費金額中，40歲以下卡友佔5成以上，顯示即便疫情未散，年輕族群仍期待來場「輕旅行」，排解受疫情所困的苦悶。

國泰世華觀察CUBE卡友的消費行為也發現，在旅遊行程的規畫上，其實「男女有別」。負責刷卡訂房、買旅行社包套行程，或買遊樂園門票的，大部分是女性，佔整體消費筆數6成以上、甚至接近7成；但負責處理租車等交通開銷的通常是男性，佔比也逾6成。顯見出門旅遊「要去哪、玩什麼」多由女性主導，「怎麼去」則是男性負責，成為這波旅遊熱潮的有趣現象。

7月中觀光局國旅補助上路，更促發民眾出門旅遊意願。不過，民眾需要直接向飯店業者訂房才能獲得補助，因此也影響民眾的消費行為。國泰世華發現，在國旅補助上路前，使用CUBE卡透過OTA平台刷卡訂房的卡友大概佔4成，經由飯店旅宿官網訂房的則佔6成。但國旅補助上路後，直接從飯店旅宿官網訂房的比重，大幅躍升至近7成。由於國旅補助是7月中才上路，國泰世華推測，8月後在OTA平台刷卡訂房，與飯店官網刷卡訂房的比例，差距將更為明顯。

進入8月底，國泰世華在CUBE卡週年慶最後一週，強打「趣旅行」權益週，只要登入網銀App選擇「趣旅行」權益，並領取回饋加碼，指定消費可享最高17％優惠。