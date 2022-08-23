PCB產值穩定成長，2021年全球電路板產值達870億美元，營收超過1億美元電路板廠共146家，較2020年增加18家，前25大電路板製造商台廠佔9家，並在各類型電路板居於領導地位，如：臻鼎-KY(4958)居全球電路板及軟板的龍頭、欣興電子(3037)為全球第二及最大的載板廠、華通電腦(2313)為高密度電路板(HDI)之冠、瀚宇博德(5469)筆電板出貨量為全球最大。

由N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士所調查的全球電路板(PCB)製造商排行於日前公布，報告顯示2021年全球的電路板產值約為870億美元，營業額超過1億美元的電路板製造商共146家入榜，較2020年128家成長18家；若依營業額來看台商依舊以32.8%的市佔率穩居全球第一，其次依序為中國大陸31.3%、日本17.2%、及韓國的10.9%；若依廠商數來看，以中國大陸的69家居冠、接續為台灣27家、日本23家、韓國14家，美國5家、歐洲5家、東南亞3家。

台灣電路板協會(TPCA)表示，電路板屬於高資本投資與高技術密集的產業，需要穩定的投資去創造未來營收成長，雖然中原博士預估，全球約有2100家的電路板製造商，但大者恆大為不變的趨勢；回顧2021年有25家製造商達到10億美元以上的營收，但它們就佔整體產值的52%，其中更有10家營收超過20億美元，相比之下，在2002年時沒有一家電路板廠的營收超過10億美元。

觀察前25大電路板製造商，台商就佔9家，並在各類型電路板居於領導地位，如：臻鼎-KY高居全球電路板及軟板的龍頭、欣興電子為全球第二及最大的載板廠、華通電腦為高密度電路板(HDI)首位、瀚宇博德的筆電板出貨量為全球最大，台灣電路板產業扎根50年，廠商間兄弟登山各自努力各據一片天。

受惠於全球半導體的蓬勃發展，中原博士預估，2021年載板產值為156億美元，佔全球電路板的17.9%，年度成長幅度最高的電路板廠均為載板製造商，計有7家營收超過10億美元，依序為台灣欣興電子(載板營收為20.8億美元)、日本揖斐電Ibiden(19.6億美元)、韓國三星電機(15.34億美元)、日本新光電工Shinko(13.9億美元)、韓國LG Innotek(12.67億美元)、台灣南亞電路板(12.25億美元)，台灣景碩科技(10.9億美元)

中原博士預估，雖然在全球系統性缺晶片、ABF載板面積、層數放大的需求帶動下，載板今年仍供不應求，但從2019年到2025年，全球載板製造商投入超過250億美元進行產能擴充及蓋設新廠，後續仍須留意價格競爭的狀況。

2021年另一個亮點是全球車用電路板的持續成長，雖然去年受晶片短缺及封控、塞港等不利因素影響，但整體汽車銷售為8300萬輛，較2020年的7800萬輛小幅成長，電動車銷售量更是翻倍，從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛，其中所用的電路板更是傳統燃油車的3倍，加上銅箔基板的價格上漲，使得電路板製造商得以調漲售價，全球前10大車用電路板廠台廠佔有四名，分別為敬鵬工業(第4名)、欣興電子(第6名)、健鼎科技(第8名)、定穎電子(第10名)；隨著汽車版圖的改變，在先進技術的加持下，預期車用電路板將會持續蓬勃成長，並為產業帶來另一波商機。

TPCA表示，先進技術的投資為台商保持全球領先的關鍵，看好未來高速運算、電動車、低軌衛星等新興領域的成長潛力，台商持續以行動參與未來的商品開發，今年預計有1300億元到1400億元新台幣的資本支出，其中欣興電子就包辦了453億、臻鼎科技也有超過300億元的規模，景碩與南亞電路板也雙雙突破百億，台廠在先進製程的投資是維持領先與推動未來成長的動力。

此外，TPCA也協助產業與官學研和世界接軌，提出台灣電路板高值低碳的目標，期待整合產業資源共同打造整合生態系，維持台灣電路板技術領先與世界第一的產業地位。