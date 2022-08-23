中國海事局網站發布航行警告，共軍今（23）日起於東海及珠江口等海域進行軍事演習。

東海海域部分，浙江海事局發布航行警告，今日至明日每天8時至20時，浪崗山（位於浙江省舟山群島東北部）附近海域進行軍事射擊訓練；今日14時至18時，岱山（浙江省舟山市下轄的縣）附近海域進行軍事射擊訓練，禁止船隻駛入。

珠江口方面，廣東海事局發布航行警告，今日7時至14時和18時至23時，珠江口外伶仃島東部海域進行軍事活動，禁止駛入。