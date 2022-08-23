人民幣兌美元中間價23日報6.8523，較22日報6.8198，大跌325個基點，創近兩年低。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2％。這是逆回購連續第20日定在同一規模，並繼續完全對沖當日到期。

路透統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，22日至26日每日均為20億元。此外，財政部和央行24日將進行400億元1個月期中央國庫現金定存招標，投放等量資金。