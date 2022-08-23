接種疫苗後肩膀疼痛為常見副作用，但若時間過久未獲則可能肩部旋轉肌腱破裂。衛福部台北醫院先前接觸1名王姓患者，他在接種莫德納疫苗後，肩部開始疼痛，過2天後疼痛加劇，甚至無法穿衣，但原以為是接種疫苗後的肌肉疼痛，沒想到隔了2個月依然沒有改善，到醫院就醫後，經超音波檢查判定為肩部旋轉肌腱破裂。

王男表示，自己過去1年從來沒有肩膀受傷的病史，工作部分也沒有需要負重的內容，且沒有進行劇烈運動，所以想不起來是何時受傷，只記得疼痛發生在施打疫苗後，所以一直誤以為是接種後的副作用，直到骨科醫師檢查後，認為疼痛感不尋常，轉介至復健科進行超音波檢查，才發現是肩部旋轉肌腱破裂。

台北醫院復健科主任葉圜叡表示，其實在施打疫苗後產生肩部疼痛多日無法緩解或旋轉肌腱撕裂傷，甚至肩部粘連性關節炎的案例並不少，特別是接種疫苗人數大幅提升後，相同的情況就越常見，但並非特定疫苗所致，而是任何品牌疫苗都有可能發生。

葉圜叡主任說明，目前大多數的研究認為，並不是COVID-19疫苗特別會攻擊旋轉肌腱，而是注射過程引發的問題，稱為injury related to vaccine administration「SIVRA」，成因為注射位置不正確，可能是注射針頭直接打進旋轉肌腱，引發肌腱撕裂傷，或是注射藥物進入肩峰下、三角肌下的滑囊中，造成注射的抗原在此引發急性或長期的發炎反應，從而造成肌腱的損傷或是關節沾黏。

但以目前所發表的研究告報告，仍無法得知COVID-19疫苗是否更容易誘發肩關節損傷，因此在疫苗注射後，若發生異常肩部疼痛，建議到醫院就醫，並接受超音波檢查，才能較明確了解病因，進行正確的治療。

醫師指出，在接種疫苗後發生疼痛為常見情況，但有3大關鍵時間點應前往就醫，第一為紅腫熱出現，並且在1天以後變得更趨嚴重，第二是經過3天仍有明顯疼痛，最後則是出現關節活動受限時，就應前往醫院就醫檢查。

雖無法證明疫苗是否更易造成肩關節損傷，但今年比利時和愛爾蘭的研究報告指出，COVID-19染疫者患有肩部粘連性關節炎的風險高於一般民眾，因此院方還是建議民眾，有風險民眾應及早就醫檢查，若長久不處理，恐造成肌肉萎縮或是更嚴重的關節活動受限。