副典獄長江振亨表示，經發生這起台南殺警案，獄方會檢討，爾後加強輔導考核並了解受刑人在外情形。（張毓翎攝）

犯下台南殺警案的林信吾，被起底竟是明德外役監獄逃犯，副典獄長江振亨表示，曾於今年3月12日核准林姓受刑人返家探視，林準時返監；而今年8月13日也准林返家，因收容人放假期間，獄方會電話抽查，林應於同月15日下午2點返監，故14日和15日上午10點，本監對他電話抽查，均有接通，他也稱自己要收假，至於最後為何沒回來，就不清楚。

江振亨說，林姓受刑人依據外役監返家探視辦法，於今年8月13日下午2點返家探親，並預計本月15日下午2點返監，因逾時未歸，所以獄方立即聯繫其家屬了解情形，家屬說，林早上出門前提到要回來報到；但實際上卻沒有回來，且家屬也聯繫不上人，於是本監隨即通報警方進行協尋，同時函請地檢署偵辦。

江振亨說，林姓受刑人犯下強盜罪，刑期8年4個月，2020年8月進入到其他矯正機關執刑，根據外役監遴選受刑人辦法，2021年12月21日他被遴選到本監執行，今年在本監表現未發現異狀，3月12日放過一次假，並於3月14日準時回來。針對這次林逾假未歸，並涉及台南殺警案的部分，本監表示遺憾，同時對2位殉職員警表達哀悼之意，也對被害家屬表達慰問之意。

江振亨提到，外役監是「中間處遇監獄」，讓收容人賦歸社會前的一個轉型，受刑人若申請通過遴選審查，可以來本監服刑，經發生這起台南殺警案，獄方會檢討，爾後加強輔導考核並了解受刑人在外情形。

另有報導稱，明德外役監10年落跑39名受刑人。對此，江振亨澄清，據最新統計資料，2017年迄今包含這名林姓受刑人，明德外役監共計10個逾假未歸，前面9個經通報警方協尋後都有找到人，報導稱30多個是不對的。