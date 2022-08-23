今年第9號颱風「馬鞍」持續往菲律賓前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，馬鞍颱風非常努力變強，即將登陸菲律賓呂宋島，預計明天進入南海北部後，強度將逐漸增強，有機會達到中颱等級。氣象局表示，今晚起到明天受颱風外圍環流影響，是雨勢最劇烈的時候，南部有局部大雨發生。

台灣颱風論壇貼出馬鞍颱風衛星照片，目前的環流結構好很多，預計明天進入南海北部後，強度會逐漸增強，有機會達到中颱等級。(翻攝自台灣颱風論壇臉書)

馬鞍颱風目前位於鵝鑾鼻南南東方660公里的海面上，向西北前進，台灣颱風論壇上午在臉書表示，馬鞍即將登陸菲律賓呂宋島，原本預計強度是輕度颱風下限，但在馬鞍非常努力變強下，目前的環流結構好很多，預計明天進入南海北部後，強度會逐漸增強，有機會達到輕颱上限或中颱等級。

對此，網友看到馬鞍颱風會增強的消息，都希望它能向台灣靠近一點，帶些雨水避免台灣走上水庫缺水、旱災的慘劇，紛紛集氣「拜託過來一點」、「真的不來台灣觀光一下嗎」、「台灣需要颱風帶雨水來...」、「加油給力一點」、「拜託靠過來，我不想限水」、「真怕去年缺水大危機重演」、「今年颱風如果沒來明年台灣水情會很慘，旱災可能比去年還嚴重」。

氣象局表示，今晚起至明天（23、24日）受第9號馬鞍颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部地區及恆春半島降雨持續，有局部大雨發生的機率，要特別留意。明天（24日）是馬鞍颱風最靠近台灣的時候，除了東南部地區及恆春半島有局部大雨外，南部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。預計颱風未來路徑會通過呂宋島北部或巴士海峽，明天下半天進入東沙島海面，朝港澳及廣東沿海方向的機率較高。