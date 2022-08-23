警政署長黃明昭（中）23日現身台南市警局。（翻攝中時新聞網直播）

台南殺警案引發全國譁然，警方一度搞錯凶嫌身分，後來才釐清是外役監逃犯林信吾涉案，幸好高雄第一時間調到林嫌搭乘和欣客運北上的足跡，過程中警政署長黃明昭與同為警大51期同學的高市警察局長林炎田合作無間，頻繁直通電話互通訊息，今晨在新竹順利逮人，否則再讓荷槍的嫌犯有更多時間逃竄，後果不堪設想。

22日中午發生殺警案，台南警方一度將通緝犯陳偉捷鎖定為嫌疑犯，晚間陳男親自投案說明並直呼：「不是我幹的！」，讓案件一度陷入羅生門。22日晚間11時30分左右，林信吾持槍搶劫超商，並搭乘白牌車離去，警方獲報以追車人，掌握到白牌車主，車主表示林信吾於高雄九如交流道附近下車離去。

高市警察局長林炎田表示，昨深夜從台南市警方得知此情報後，立刻調度指揮保安大隊霹靂小組、高雄市刑事警察大隊一同前往該地附近地毯式搜索、調閱周邊監視器找人。

經過大量調閱後，有眼尖員警在和欣客運的監視系統上發現林信吾已搭車離去，並向和欣客運查票，經查林信吾購買高雄到新竹的車票，推算時間當時已經到嘉義附近。

林炎田趕緊打電話給在台南市坐鎮的署長黃明昭，台南警方北上追緝，同時也通報新竹市警方支援，於23日凌晨將林信吾逮捕歸案。

林炎田表示，遇到此類重大刑事案件，又是警察同仁遭到殘酷殺害，一定會盡全力追捕緝，雖然與黃明昭是警大同窗，但不論是哪一位署長，都會秉公處理，只想盡力加快腳步將兇嫌逮捕歸案。

知情人士則說，署長黃明昭與林炎田是昔日警大同窗，這次緝凶過程中，因警方一直研判嫌犯可能逃往高雄，兩人不斷通電話交換訊息，同學合作默契十足，林炎田回報林嫌逃往新竹後也沒休息，持續關注後續發展，徹夜未眠；最後林嫌確定落網，黃明昭也特地打電話告知林炎田。

林炎田偵辦過許多大型刑事案件，辦案資歷豐富。如2015年高雄大寮監獄發生震驚社會的受刑人挾持人質案件，林炎田時任高雄刑大隊長，與前警政署長陳家欽一起在前線指揮，將人質平安獲救。林炎田出任高市警察局長，也是黃明昭上任署長後第一份批的警界高階人事案。