安溥新歌〈這世界如此美好〉充滿90年代末期的復古時尚。（聯成娛樂提供）

安溥新歌〈這世界如此美好〉曲風走性感路線。（聯成娛樂提供）

安溥繼〈最好的時光〉大獲好評之後，新歌〈這世界如此美好〉曲風走性感路線，她想像自己化身王菲，手裡拿著一杯酒在酒吧裡冷眼旁觀著每個人。新歌同樣是安溥中學時期的作品，她表示：「在整理《9522》這張專輯的過程，〈這世界如此美好〉我心裡最牽掛的歌曲之一，成品我非常非常喜歡，覺得很耐聽。」

安溥說，她從國中開始大量閱讀歌詞和現代詩，對於用看似白話、卻一語雙關隱喻其他現象，或是藉由多元意象抽象地表達一件事的寫作方式非常著迷，所以〈這世界如此美好〉的歌名，看似在讚頌這個世界，實則是以一個旁觀者的姿態，冷靜地帶著微笑與祝福，看世間一切混亂的現象。

她在演唱時，想像自己是手裡拿著一杯酒的王菲，在酒吧裡冷眼看著人與人之間的鬧哄哄。她說：「你可以說這是可笑或是荒謬的，但如果用一個比較超然的姿態來看，每個人來到人世間，不就是用肉身在享受歡愉、體驗痛苦，有感覺的東西才是活著的意義，所以大家在哀嚎什麼呢？」

這幾年，安溥的人生經歷過許多事，她有感而發地說：「有時候發生在我身上的事情，我之所以想得開，是因為我常會覺得在某一面，誰不是都在承受這些苦惱？在我很討厭一個人行為的背後，轉個念我還是能感同身受對方的某一種無助，或者是對自己的挫折感。當我能這樣想的時候，你就會發現我們很執著計較的東西，其實在幾年後甚至幾天後，就會變成想大笑的東西。」

暌違10年發片，安溥知道歌迷等了她很久，因此26日起預購新專輯《9522》的歌迷都能獲得她的手寫歌詞卡。飛碟聯播網也將自23日起，連續3天大首播〈這世界如此美好〉。

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