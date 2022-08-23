手掌大小的人面蜘蛛(Nephila pilipes) 。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

手掌大小的人面蜘蛛(Nephila pilipes)外表總是更是令人畏懼，不過陽明交大生物醫學工程學系教授劉承揚及碩士生鄂暄蓓，成功利用人面蜘蛛吐出的蜘蛛絲，開發出一款光纖糖度感測器，能夠在萬分之一秒內有效量測果糖、蔗糖與葡萄糖濃度，且量測範圍已包含人體血液中所有可能的糖濃度，將可做為下一世代的血糖偵測利器。

有別於傳統利用玻璃或塑膠材料製作的光纖，蜘蛛絲不僅有良好的延展性、光波傳輸等物理性質，而且還有高度的生物相容性，相當適合用於人體。

劉承揚率領研發團隊攜手台北醫學大學及國研院台灣儀器科技研究中心合作，從活蜘蛛取得天然的蜘蛛絲後，先是利用光固化樹脂穩定蜘蛛絲的結構，再用斜向薄膜濺鍍技術，在固化的蜘蛛絲表面濺鍍一層薄薄的奈米金薄殼，以增加蜘蛛絲光纖對糖濃度的靈敏度，最後做成了一根直徑約略為頭髮，肉眼可視的光纖感測器。

研究團隊透過「表面電漿子共振」(surface plasmon resonance SPR)的光學物理原理，科學家可以計算出不同糖類在金屬上的折射率，藉以得知其濃度變化。

劉承揚研發的這款光纖感測器，經實驗證實其感測功能在1年內都能保持相同靈敏度，且在室溫與人體溫度下都能正常運作。

事實上，為了找尋適合的材料，研究團隊嘗試過2到3種不同品種的蜘蛛，經過多方嘗試才選定人面蜘蛛為主要取絲對象。為了取出高品質的蜘蛛絲，研發團隊還必須學習如何飼養蜘蛛、設計取絲方法等。

鄂暄蓓表示，人面蜘蛛不僅巨大，一開始也很害怕背上有長臉的蜘蛛，取絲過程中蜘蛛不受控制亂跑也讓研究團隊夥伴們驚叫連連。研發團隊在製作蜘蛛絲光纖的過程中，也嘗試多種樹脂、金銀銅等金屬，因此認識了爬蟲店老闆、樹脂廠商等，算是意外收穫。

劉承揚教說，糖尿病患者需要餐前餐後監測血糖，一款可以長期適用於人體內，且即時精準測量血糖的感測器，不僅解決病患的難題，也能達到精準醫學的目標，造福更多的慢性病患者。

這項研究成果除了陽明交大外，也包含國研院台灣儀器科技研究中心陳維鈞研究員、陳哲勤研究員以及北醫醫學系教授鄭嘉雄的參與。研究成果將刊登於今年9月的《Biomedical Optics Express》，並獲選為該刊物的編輯精選。