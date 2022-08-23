民眾黨新竹市長參選人高虹安23日在臉書發文，質疑林信吾外役監逾期未歸1星期難道不算逃獄，要求法務部、內政部高層盡速給出交代。（截自高虹安臉書）

​​台南殺警案凶嫌林信吾23日凌晨在新竹落網，民眾黨新竹市長參選人高虹安23日在臉書發文感謝警界同仁辛勞，但她也質疑，林嫌原在明德外役監服刑，上周逃獄後，為何法務部的通緝犯查詢平台查詢不到此人？要求法務部、內政部高層盡速給出交代。

林信吾23日凌晨在竹市落網，高虹安23日在臉書發文，對於新竹市警察局和台南市警察局配合無間，展現科技執法的高效率，表達敬意與肯定，也感謝警界同仁們的辛勞。

高虹安在臉書指出，林信吾原在明德外役監服刑傳於上周逃獄，質疑為何法務部的通緝犯查詢平台查不到此人？對此獄方的說法是，林信吾申請本月13日返家探親，依規2天後須返監報到卻逾期未歸，並非自明德外役監逃獄。

「林信吾外役監逾期未歸1星期還不算逃獄嗎？」高虹安質疑，外役監制度的本意，是要給輕微犯罪者機會，但犯強盜罪遭判刑的林信吾卻可適用？她也批評，過去10年以來，外役監共有39人成功逃出，顯然外役監及相關查緝制度都有問題。

高也指出，按法務部矚目型案件定義，重大犯罪者潛逃可將照片等資料公開，林信吾依2個竊盜罪、2個強盜罪判刑，合併應執行7年10個月有期徒刑，但卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開，她也認為這起悲劇原本可避免，2名員警卻因制度漏洞而枉死。

因此，高虹安嚴正要求，法務部應重新檢視外役監制度，重大犯罪者進入外役監的門檻要拔高，外役監逾期未歸可視為逃獄，整頓外役監逃獄漏洞，給被害家屬一個交代。