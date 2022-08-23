預期鮑爾將在傑克森洞年會發表鷹派言論，近一週美股反彈遇到強勁逆風，費半及那斯達克分別下跌7.6％及5.69％，且相繼跌破半年線支撐，拖累台股也同步回檔修正，摜破好不容易突破的季線反壓。第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，短線台股不排除回測月線與15000點整數關卡，但以9月K值落於30以下分析，未來3～12個月，上漲機率高，逢回可分批加碼長期績效表現頗佳的台股基金。目前景氣處於擴張期間的調整修正。

張正中指出，8月以來諸多來自基本面惡化的利空再度充斥市場，研究機構開始下修下半年及明年獲利展望，加上地緣政治風險升高，外資賣超不停，致使台股反彈力道跟不上美股腳步。不過，能夠在諸多利空中淡定且抗跌，並緩步成功回攻季線反壓，這意味市場對空頭產生抗體，即便近兩日受美股漲多回檔拖累，但幅度應該不大。

以經濟數據分析，張正中表示，從零售銷售數字優於預期並續創新高可以得知，美國消費者並未因通膨升高而縮減支出，主要是因為勞動參與率偏低，就業人力明顯不足，職位空缺仍超過一千萬，勞工薪支得以穩定成長，在所得增加情況下，民眾的購買力及意願強勁，研判這波景氣調整應為擴張期間的修正，因此股市回檔的幅度與修正時間，不會像2000年科技泡沫化與2008年金融海嘯般嚴重。

在全球經濟僅是陷入低成長的弱循環或短期的微幅衰退的前提下，搭配9月K值落於30以下之歷史經驗，未來3個月台股上漲的機率約75％，平均漲幅6.2％，6～12個月之上漲機率則達100％，平均漲幅分別有5.9％～14.5％，以中長線角度而言，此時是不錯的佈局點。然金融市場尚未脫離週期性的劇烈波動，張正中建議，以定時定額細水長流的方式買進台股基金較為妥當。