「寫程式好好玩」，澎湖隘門國小的學生今年夏天在為期3天的營隊裡學寫程式，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。台灣大基金會Coding Fun計畫，連6年前進偏鄉程式教育，助弭平數位落差。

台灣大基金會2017年起舉辦Coding Fun偏鄉玩程式暑期夏令營，今年營隊包含贊助雲科大資工系舉辦的雲林義賢國小場次，以及3場基金會自辦的宜蘭南澳國小、南投德興國小、澎湖隘門國小場次，一共94位學生參與，由70位志工帶領偏鄉學童從遊戲營隊中學習寫程式，培育程式邏輯思考能力。

今年最後一場暑期營隊於澎湖隘門國小舉行，並於今天舉辦成果發表會。經過3天的努力，28位國小生協力設計出一輛輛外型特殊的自走車，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。比賽過程中車子時而碰壁、時而快速過關，加油、歡笑聲此起彼落，小朋友紛紛說：「寫程式好好玩」。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，Coding Fun偏鄉玩程式計畫透過兩階段模式，讓程式教育在偏鄉紮根，除了舉辦暑期營隊啟發偏鄉學生程式邏輯概念，後續再加上1年在地師資培育計畫，讓老師為在地學生提供程式教育，持續擴大影響力。去年受疫情影響，營隊活動被迫停辦，今年再次恢復實體活動，且首度前進離島。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩今天出席，並與學生進行自走車PK賽，向所有學生分享自己的成長經驗。他說，他在小學五年級參加「電腦程式設計」的聯課活動後，程式設計的種子就在心裡萌芽，國中、高中他都繼續把寫程式、玩電腦當作一項重要的課外活動，一路就讀到交大資工系，還做出亞洲的暢銷遊戲「決戰俄羅斯」，同時拿到全國大專盃程式設計競賽第一名。

台灣大基金會Coding Fun偏鄉玩程式計畫從2017年至今，舉辦20場實體營隊及6場線上程式課程，共有716位學生參加，並投入396位志工，啟發學童對於數位科技的興趣。

除了實體課程，台灣大也與中華民國愛自造者學習協會合作開發「PAIA機器學習線上平台」，提供線上學習課程，透過多款遊戲平衡偏鄉科技教育落差。

PAIA平台自2020年3月上線，截至目前共8122人次於官網註冊或下載離線版，AI遊戲共執行6萬9764次。台灣大基金會也持續進行師培計畫，從2017年起到2022年，台灣大基金會已培育26位老師自主開課，截至2021年開設356堂課、受惠學生6550人次。（編輯：翟思嘉）1110823