余天今也到余苑綺靈堂張羅事物。（粘耿豪攝）

許效舜透露看余家姊弟長大。（粘耿豪攝）

許效舜說一個月內朱俐靜、艾成、余苑綺接連離世，感觸很深。（粘耿豪攝）

台北市市長候選人陳時中也到場致哀。（粘耿豪攝）

資深藝人余天、李亞萍的二女兒抗癌8年，在21日病逝，享年39歲；余天在今（23日）11點半左右到場，他說因為李亞萍太過傷心，所以今天在家休息，「她想到就哭，所以我說我來處理就好，也拜託她不要再哭，不要讓綺綺放不下，但沒辦法，她想到就哭，大家都在安慰她，也很擔心她，但他們（家人）比較擔心我，我有時候會哭的太激動。」日前小中風的他，目前身體狀況？他說，「之前才比較降，但這幾天血壓都很高，大概150、160。」

至於是否有夢到余苑綺？余天表示還沒，「我睡前都在想，但都沒有夢到，其他家人也沒有夢到，如果有的話，會跟我說。」

過去曾與余天一起主持綜藝節目《夜總會》的許效舜，11點半時到場致哀，他不捨的說：「受到余天大哥照顧10年，當時綺綺跟余祥銓他們姊弟都會在後台玩，從小看著他們長大，今天看到這場面真的很不捨，我剛也跟余祥銓說要顧好家人，爸媽要照顧好健康。」最後，他也感嘆，「這一兩個月，從朱俐靜、艾成離開，內心感觸很大。」

台北市市長候選人陳時中，稍早也到場致哀，他說雖然不熟識余苑綺，但很心疼余天，「余委員（余天）是我們敬佩的1個前輩，選舉時都有往來，平常也都認識，遭逢此情況，大家都很哀傷，所以來做致敬，家屬也很辛苦。」