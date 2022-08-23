來自南韓的YouTuber Judy擁有甜美臉蛋與超火辣的兇猛身材，過去曾來台灣學習中文的她，目前雖已回到韓國生活，但仍經常用中文拍攝影片，或在影片中加入台灣元素的主題，與台灣粉絲互動，是南韓會中文的網紅中最受喜愛的YouTuber之一。而Judy在最近的影片中，除了再度帶著高粱酒前往海邊享用外，她還自爆比基尼太小件，使豐滿的上圍曲線全被看光。

Judy在日前所公開的最新影片中，表示自己因為非常喜觀台灣高粱，因此再度帶著高粱酒與台灣泡麵到海邊享用，而當天她原本想為觀眾尋找海灘上的比基尼辣妹，卻礙於天氣不好人並沒有想像中的多，因此她只好再度穿上比基尼為觀眾謀福利。

而影片剛開始Judy還穿著碎花上衣搭配黑色短褲，隨後她因找不到比基尼辣妹便脫掉自己的上衣與褲子，大方露出內搭的綠色比基尼，不過由於比基尼太小件，使她意外掉出超飽滿的南半球曲線；原本她還想拍攝玩水時的畫面，卻因海水太涼趕緊上岸，而在奔跑的過程中，雙球也跟著上下晃動，甚至在拌麵時將鏡頭拉近，讓網友看了直噴鼻血，紛紛留言「人漂亮身材又好皮膚美白，又會喝酒，根本是100分的女神」、「茱迪，不用再看別人女生了，妳本身就是正妹喔，在海灘上自己一個人吃泡麵美食，又和台灣高梁酒真的是絕配，妳真會享受呢」、「Judy越來越知道，台灣觀眾想看的內容啦，難怪頻道越做越好」、「Judy掌握了流量密碼」、「去海邊穿比基尼吃泡麵喝高粱...JUDY真的太妙了」，再度吸引超過47萬人點閱觀看。

韓國女孩在海邊狂嗑滿漢大餐

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