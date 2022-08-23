櫃買中心本周連推四場主題業績發表會，今（23）首先舉行「光電與半導體」主題業績發表會，由友輝（4933）、勝品（6556）、信驊（5274）等3家公司，線上直播說明最新財務業務資訊。

櫃買中心指出，隨著科技產品日新月異，光電業及半導體業為台灣重要科技產業發展之一環；8月23日聚焦在「光電與半導體」類股，邀請專精於液晶顯示器背光模組之光學膜廠商友輝、從事安全監控系統產品之研發製造廠商勝品、以及專業伺服器遠端管理晶片廠信驊等3家公司經營團隊。

櫃買本周後續還有「富櫃200（三）」、「興櫃特色」及「精緻生活」等三場主題業績發表會，將分別在24日、25日、26日舉行。

櫃買中心指出，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁／最新訊息／櫃買影音」）以及點閱觀看。