光芒張育成單場雙安。（MLB台灣臉書）

光芒、天使4連戰開打，張育成在23日首戰擔任先發二壘手，3打數2安打，其中一支幫助球隊攻下分數，光芒終場2比1險勝。天使前一場受到腸胃炎影響的大谷翔平，此戰沒有先發，他在第6局兩出局、兩人在壘時上來代打遭三振。

4局下光芒拉米瑞茲（Harold Ramírez）安打上壘，天使投手戴維森（Tucker Davidson）是張育成擅長對付的左投，張育成連續3球不出棒，然後戴維森以偏高壞球騙到張育成揮空，沒想到張育成又追打下一顆外角滑球，還推打成右外野平飛安打！雖然下一棒擊出雙殺打害張育成出局，但拉米瑞茲趁機進佔三壘，再由派羅塔（David Peralta）安打得分。

5局上天使連續安打反攻，卓奧特（Mike Trout）一三壘有人時擊出「鳥安」，這球在他揮棒時碰到球棒兩次才飛出去，見高不見遠，但是偏偏落在光芒4位野手中間，著地時還有一個高彈跳，天使攻下唯一的1分。卓奧特此戰4打數1安打。天使追平比數的時間只是很短，5局下光芒猛將阿羅薩雷納（Randy Arozarena）轟出陽春炮再度超前。

6局下張育成對左投盧普（Aaron Loup）陷入兩好零壞的劣勢，他接著追打一顆外角變速球，居然還敲成內野安打。這是張育成本季第6度單場雙安，其中5次是在光芒打出，他第8局被換下由崔志萬代打，崔志萬選到四壞保送，但光芒沒有再得分。